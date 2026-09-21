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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миралем Пьянич: «Слежу за всеми матчами ЦСКА. Мне понравилось в России – удивительные люди, Москва прекрасна. Скоро я приеду на матч»

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Барселоны» и ЦСКА Миралем Пьянич продолжает следить за выступлениями московской команды.

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