БЭК против вертолётов: ну что, дождались? Или пока ещё нет?

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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Иван Ураганов
Что сказать,хохлы не дураки,модернизируют свои БЭКи,пора бы и нам что-то противо изобрести,помимо бпла.
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13 час.
ВТ
Василий Топчий
Не хохлы, а англичанка гадит. Но на счёт того, что не надо недооценивать врага Вы абсолютно правы.
Ответить
13 час.

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