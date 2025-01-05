БЭК против вертолётов: ну что, дождались? Или пока ещё нет? БЭК-камикадзе как нерешённая проблема Когда началась российская специальная военная операция на Украине, то никто и предположить не мог того, что вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут противостоять Черноморскому флоту Военно-морского флота Российской Федерации (ЧФ ВМФ РФ).