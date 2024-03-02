Ростех намерен восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

Они нужны Вооруженным силам РФ и "очень хорошо идут на экспорт", отметил глава корпорации Сергей Чемезов Ростех планирует восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам (ВС) РФ и "очень хорошо идет на экспорт".
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