Ростех намерен восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

Они нужны Вооруженным силам РФ и "очень хорошо идут на экспорт", отметил глава корпорации Сергей Чемезов Ростех планирует восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам (ВС) РФ и "очень хорошо идет на экспорт".