Полицейские в Хакасии провели антинаркотическую беседу со студентами в рамках Всероссийской акции «Дети России - 2022»

В рамках Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2022» в техникуме отраслевых технологий города Черногорска полицейские совместно с педагогами организовали встречу по профилактике наркотизации молодежи.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады В.А. Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун
Свежие комментарии