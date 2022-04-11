Происшествия

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Полицейские в Хакасии провели антинаркотическую беседу со студентами в рамках Всероссийской акции «Дети России - 2022»

В рамках Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2022» в техникуме отраслевых технологий города Черногорска полицейские совместно с педагогами организовали встречу по профилактике наркотизации молодежи.

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