В Германии несовершеннолетний заключенный состоял в интимных отношениях с двумя сотрудницами тюрьмы

Ахмад Дж. родом из Ирака, он отбывает трехлетний срок в молодежной тюрьме в Шлезвиге (земля Шлезвиг-Гольштейн) за нанесение опасных телесных повреждений, похищение с вымогательством, грабеж при отягчающих обстоятельствах, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, угрожающее поведение и оскорбительное поведение.