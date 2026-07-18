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Оставили кино и выбрали другую жизнь: как сложились судьбы пяти известных советских актрис, пропавших с экранов в 1990-е

Оставили кино и выбрали другую жизнь: как сложились судьбы пяти известных советских актрис, пропавших с экранов в 1990-е

В начале 1990-х годов отечественный кинематограф столкнулся с глубоким кризисом, из-за которого многие талантливые артисты внезапно исчезли с экранов.

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