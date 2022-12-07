Минобороны опубликовало кадры работы подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск на одном из полигонов в тыловом районе зоны специальной военной операции

Под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный за время участия в СВО, проходят занятия по огневой, медицинской, тактической, инженерной подготовке.
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