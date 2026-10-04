Джеффри Сакс: США хотели захватить Севастополь и изгнать Россию из Чёрного моря

Крым имеет важнейшее стратегическое и геополитическое значение для контроля над акваторией Чёрного моря и размещения военно-морских баз.
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