360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    А у нас неконтролируемый въезд мастурбеков когда остановят и когда их всех назад на родину то уже отправят?Путин: неконтроли...
  • Владимир Козлов
    Представляю сколько желающих разработать эту "золотую жилу" найдется, так как по Салтыкову-Щедрину кое у кого пропала...МФЦ Солнечногорск...
  • Алекс Сэм
    И сколько из этих рабочих мест занято местными жителями?Более 800 рабочих...

Thaiger: в Таиланде пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

Thaiger: в Таиланде пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

Сотрудники известного ресторана в Бангкоке опубликовали в соцсетях пост с просьбой найти клиента, который случайно заплатил за обычный ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей) вместо реальной суммы счета в 2020,91 бат (5,7 тысячи рублей), а затем исчез.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх