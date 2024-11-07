Thaiger: в Таиланде пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

Сотрудники известного ресторана в Бангкоке опубликовали в соцсетях пост с просьбой найти клиента, который случайно заплатил за обычный ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей) вместо реальной суммы счета в 2020,91 бат (5,7 тысячи рублей), а затем исчез.