Путин набрал в Карачаево-Черкесской Республике 90,07 процента голосов

ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесии с 90,07% голосов после обработки 100% протоколов, Николай Харитонов идет вторым с 5,11%, сообщает избирательная комиссия республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии