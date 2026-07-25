10 самых популярных отговорок женщин, которые не желают идти в тренажерный зал

Всем хорошо известна волшебная комбинация, которая работает в 100% случаев, — это правильное питание и регулярные занятия спортом, но тем не менее многие женщины, зная эту простую истину, все равно мучают себя изнурительными диетами и голодовками, а от походов в тренажерный зал отмахиваются, говоря, что у них нет на это времени и сил.