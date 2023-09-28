Директора задолжавшей полмиллиона рублей УК оштрафовали на 35 тысяч

Руководитель управляющей организации не торопился расплачиваться с ресурсоснабжающими компаниями Директор управляющей компании заплатит штраф – суд наказал 41-летнего мужчину за неисполнение своих решений.
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