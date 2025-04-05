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«Судьба города висит на волоске»: в Одессе резко изменилось отношение к России

«Судьба города висит на волоске»: в Одессе резко изменилось отношение к России

В Одессе надеются, что «жемчужину у моря» удастся включить в состав Российской Федерации Жители Одессы с пристальным вниманием наблюдают за событиями, которые происходят в сфере урегулирования украинского конфликта.

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