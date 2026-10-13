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Газета.ру

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МЧС: 24 пациента эвакуировали из больницы Биробиджана после поджога

МЧС: 24 пациента эвакуировали из больницы Биробиджана после поджога

Пожар произошел в областной больнице Биробиджана, из здания эвакуировали 24 пациента. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, сообщили в ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО).

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