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Внеурочная деятельность для 10–11-х классов снизится на 20 часов

Внеурочная деятельность для 10–11-х классов снизится на 20 часов

Объем внеурочной деятельности для учащихся 10-х и 11-х классов сократится с 700 до 680 часов. Об этом говорится в образовательном стандарте среднего общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения, передает РИА Новости.

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