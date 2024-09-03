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Синоптики рассказали об изменении погоды 4 сентября в Челябинске

Синоптики рассказали об изменении погоды 4 сентября в Челябинске

Посреди недели горожан ждёт "сюрприз". Антициклон делает своё дело: температурные контрасты в течение суток увеличиваются.

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