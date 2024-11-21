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Президент ФНЛ Измайлов: надеюсь, курский "Авангард" скоро вернется домой

Президент ФНЛ Измайлов: надеюсь, курский "Авангард" скоро вернется домой

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занимающейся проведением соревнований в Первой и Второй лигах чемпионата России по футболу, Наиль Измайлов рассказал о возможности переносов матчей команд, базирующихся в приграничных с Украиной регионах.

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