Президент ФНЛ Измайлов: надеюсь, курский "Авангард" скоро вернется домой

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занимающейся проведением соревнований в Первой и Второй лигах чемпионата России по футболу, Наиль Измайлов рассказал о возможности переносов матчей команд, базирующихся в приграничных с Украиной регионах.
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