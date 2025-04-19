В РПЦ раскрыли отношение к модным куличам с начинками

На фоне призывов ввести единый ГОСТ в отношении пасхальных куличей из-за появления различных модных изделий с начинками, дубайским шоколадом и прочими добавками в РПЦ высказались, как относятся к новинке.
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