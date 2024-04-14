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ИРАН ПРИГОВОРЁН. ВЕСЬ МИР ПРОМОЛЧИТ?

ИРАН ПРИГОВОРЁН. ВЕСЬ МИР ПРОМОЛЧИТ?

ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Израиль и США приговорили Иран к уничтожению. Израильтяне и весь Запад вовсю трубят, что Иран будто бы "неминуемо" и "скоро" ударит своими ракетами по израильской территории.

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Комментарии
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Natalija Osminina
В любом случае Израиль не жилец. Судьба у него такая.
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6 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Мал клоп - да вонюч. (израиль) .
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3 час.
Валентин Щербаков
Фашистский Израиль надо стереть с лица земли, эти убийцы и пособники Гитлера должны быть уничтожены.....
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2 час.

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