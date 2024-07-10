Механик рассказал, какими функциями обладает кнопка сброса пробега у авто

Механик рассказал про скрытые функции кнопки сброса среднесуточного пробега в автомобиле, которые представляют собой возможность не только сбросить показания одометра, но и обнулить данные, хранящиеся в бортовом компьютере, связанные с расходом топлива.
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