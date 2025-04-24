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NI: Зеленский после ссоры с Трампом намерен действовать без поддержки США

NI: Зеленский после ссоры с Трампом намерен действовать без поддержки США

Владимир Зеленский после ссоры с американским президентом Дональдом Трампом рассчитывает действовать в одиночку или при поддержке Европы, если США прекратят помощь Украине, считает редактор The National Interest Якоб Хайльбрунн.

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