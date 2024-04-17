Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке систем перспективного вооружения, роботизированных комплексов, а также обеспечения российских военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине.
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