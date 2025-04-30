Удары по складам с боеприпасами и скоплениям живой силы ВСУ были нанесены артиллерийскими расчетами пушек «Гиадинт-Б» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Запад».
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