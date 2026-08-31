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Праздник с размахом: в «Гришкино» прошёл День Калининского округа — главные события

Праздник с размахом: в «Гришкино» прошёл День Калининского округа — главные события

День Калининского округа в «Гришкино»: фестиваль, где нашлось место всему — от ретро‑авто до большого концерта.

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