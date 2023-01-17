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Министры юстиции G7 соберутся в Токио обсудить поддержку Украине

Министры юстиции G7 соберутся в Токио обсудить поддержку Украине

Встречу в Токио проведут в начале июля 2023 года министры юстиции стран-членов «Большой семерки» (G7), где скорее всего обсудят поддержку восстановления Украины, сообщила пресс-служба министерства юстиции Японии 17 января в социальной сети Twitter.

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