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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль выбыл с «Мастерса» в Риме

Надаль выбыл с «Мастерса» в Риме

22-кратный победитель «Больших шлемов» Рафаэль Надаль выбыл с «Мастерса» в Риме. Во втором круге испанец проиграл Хуберту Хуркачу – 1:6, 3:6.

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