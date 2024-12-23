Как пережить предновогодний стресс

С приближением новогодних праздников многие чувствуют беспокойство, стресс и ухудшение самочувствия. Основные причины этих состояний связаны с накопленным со временем напряжением, рабочей загруженностью и нехваткой времени.
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