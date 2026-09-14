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Zero Hedge

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Ukraine Pummels Black Sea Resort Near Putin's Villa With Air & Sea Drones

Ukraine Pummels Black Sea Resort Near Putin's Villa With Air & Sea Drones

Ukraine Pummels Black Sea Resort Near Putin's Villa With Air & Sea Drones Ukraine sent some 400 drones across various parts of Russia and Crimea overnight, with UAV attacks having long been a nightly thing.

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