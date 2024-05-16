В Кремле назвали взаимодействие РФ и КНР серьезным балансирующим фактором

Взаимодействие РФ и Китая на международной арене в контексте интеграционных форматов и международных организаций является серьезным балансирующим фактором, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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