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В Бельгии рассказали про экстренное совещание министров ЕС по энергетике

В Бельгии рассказали про экстренное совещание министров ЕС по энергетике

Спустя три недели после предыдущей встречи министры энергетики 27 стран-членов ЕС проводят дополнительную встречу в Брюсселе, чтобы утвердить предложения Еврокомиссии по сокращению энергопотребления и изъятию сверхприбылей, 30 сентября передает VRT.

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