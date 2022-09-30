В Бельгии рассказали про экстренное совещание министров ЕС по энергетике

Спустя три недели после предыдущей встречи министры энергетики 27 стран-членов ЕС проводят дополнительную встречу в Брюсселе, чтобы утвердить предложения Еврокомиссии по сокращению энергопотребления и изъятию сверхприбылей, 30 сентября передает VRT.