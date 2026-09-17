«Я показал ваше истинное лицо»: таксист-провокатор Изадилла устроил истерику в Киргизии, куда его выслали из России

Телеканал "78 Депортированный из РФ аксист-провокатор Изадилла заявил, что пытался показать истинное лицо россиян.
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Слава нашим умным и предусмотрительным руководителям регионов, где запретили мигрантам работать в такси! Среднеазиатским мигрантам нельзя быть ни таксистами, ни курьерами! Именно из Средней Азии в Россию идёт основная часть наркотиков и именно ими распространяется! А это - гибель нашей молодёжи, генофонда наших народов!
В большинстве регионов РФ действуют ограничения на работу в такси для мигрантов.... Наверное это история произошла несколько лет назад и ее периодически рассказывают вновь и вновь в разной интерпретации....
Пидор показал своё истинное рожу... И теперь, как лошара, оправдывается... перед своими любовниками...
Полагаю,враньё.Как и большинство материалов о мигрантах.