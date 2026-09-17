Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Я показал ваше истинное лицо»: таксист-провокатор Изадилла устроил истерику в Киргизии, куда его выслали из России

«Я показал ваше истинное лицо»: таксист-провокатор Изадилла устроил истерику в Киргизии, куда его выслали из России

Телеканал "78 Депортированный из РФ аксист-провокатор Изадилла заявил, что пытался показать истинное лицо россиян.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Слава нашим умным и предусмотрительным руководителям регионов, где запретили мигрантам работать в такси! Среднеазиатским мигрантам нельзя быть ни таксистами, ни курьерами! Именно из Средней Азии в Россию идёт основная часть наркотиков и именно ими распространяется! А это - гибель нашей молодёжи, генофонда наших народов!

Профиль пользователя Андрей М
Андрей М

В большинстве регионов РФ действуют ограничения на работу в такси для мигрантов.... Наверное это история произошла несколько лет назад и ее   периодически рассказывают вновь и вновь в разной интерпретации....