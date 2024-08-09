ВСУ рвутся к Курской АЭС. Русские военные отбили атаку на Курчатов

ВСУ рвутся к Курской АЭС, однако пока что не могут достичь своей цели. Русские военные отбили атаку врага на Курчатов.
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