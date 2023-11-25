Властям Хабаровска респект. Мигрант-водитель выгнал людей на мороз в Хабаровске. Возмездие прилетело немедленно Неприятный инцидент произошел в Хабаровске.
Немедленное возмездие мигранту водителю
Комментарии
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Александр Попов
ОВЦЕВОДЫ ОБНАГЛЕЛИ!!!!!!!!!!!
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2 час.
Ловчий
Простите, а какого гражданства будет лишён водитель,тот который гражданин Киргизии?
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1 час.
лл
лина любимцева
Значит у него есть и российское гражданство. У нас же кому попало его дают. Гражданство...
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23 мин.
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