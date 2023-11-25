Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vkasincev Касинцев
    Враги всегда остаются врагами, даже если примут присягу тому, кого они всегда ненавидели. Гнать Яшу взашей из России,..."Гранд политик" -...
  • Alex Nемо
    "...как показывает практика, России иногда достаточно просто НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, чтобы кой-кому изрядно поплохело..." П..."Гранд политик" -...
  • лина любимцева
    Значит у него есть и российское гражданство. У нас же кому попало его дают. Гражданство...Немедленное возме...

Немедленное возмездие мигранту водителю

Немедленное возмездие мигранту водителю

Властям Хабаровска респект. Мигрант-водитель выгнал людей на мороз в Хабаровске. Возмездие прилетело немедленно Неприятный инцидент произошел в Хабаровске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
ОВЦЕВОДЫ ОБНАГЛЕЛИ!!!!!!!!!!!
Ответить
2 час.
Ловчий
Простите, а какого гражданства будет лишён водитель,тот который гражданин Киргизии?
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Значит у него есть и российское гражданство. У нас же кому попало его дают. Гражданство...
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх