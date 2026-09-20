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Царьград

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Ягудин отметил важность выступлений русских спортсменов в сезоне

Ягудин отметил важность выступлений русских спортсменов в сезоне

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился впечатлениями о новом сезоне, отметив значимость участия русских спортсменов в международных турнирах после их допуска ISU в нейтральном статусе.

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