«Заткнись, дурачок ». Мэддисон отшил фаната «Тоттенхэма» – Джеймса упрекнули, что пошел на ЧМ по дартсу

Не может без дротиков. «Тоттенхэм» на выходных в очередной раз упустил победу – 2:2 с «Вулвз». Тем же вечером Джеймс Мэддисон пошел на чемпионат мира по дартсу, турнир традиционно в эти дни проходит в Лондоне.