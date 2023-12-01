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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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УЗБЕКИСТАН ПЕРЕЖИВАЕТ «ПОВТОРНУЮ РУСИФИКАЦИЮ»

УЗБЕКИСТАН ПЕРЕЖИВАЕТ «ПОВТОРНУЮ РУСИФИКАЦИЮ»

Вести.UZ Узбеки не хотят отказываться от языка Пушкина. Они делают все, чтобы "великий и могучий" по-прежнему звучал в их стране.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Зато приезжают из узбекистана не зная Русского языка от слова совсем
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12 час.
Ян Правдин
В Ташкенте был, а возможно и остался, очень правильный русский язык. Ленинградский диалект.
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11 час.
N S
В искренность(!!!) &quot;повторной русификации&quot; НЕ ВЕРЮ!!!!!!!! ///   Статейка явно заказная. Если и малая доля того, что написано соответствует действительности, то только для того, чтобы &quot;умаслить&quot;российские власти. С единственной (!) целью: гнать толпы/тучи своих ...... к нам в страну.
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8 час.

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