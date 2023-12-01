УЗБЕКИСТАН ПЕРЕЖИВАЕТ «ПОВТОРНУЮ РУСИФИКАЦИЮ»

Зато приезжают из узбекистана не зная Русского языка от слова совсем

В Ташкенте был, а возможно и остался, очень правильный русский язык. Ленинградский диалект.

N S

В искренность(!!!) "повторной русификации" НЕ ВЕРЮ!!!!!!!! /// Статейка явно заказная. Если и малая доля того, что написано соответствует действительности, то только для того, чтобы "умаслить"российские власти. С единственной (!) целью: гнать толпы/тучи своих ...... к нам в страну.