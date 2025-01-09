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Царьград

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Об Украине придётся думать Трампу и НАТО: Полковник Литовкин указал на смысл атаки на хутор Бердин

Об Украине придётся думать Трампу и НАТО: Полковник Литовкин указал на смысл атаки на хутор Бердин

Полковник Литовкин уверен, что наступление ВСУ 5 января в районе хутора Бердин в Курской области нужно было Киеву перед слётом министров НАТО.

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