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Русская весна

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В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины

В Европарламенте раскрыли зловещий план НАТО против Украины

Североатлантический альянс своими действиями уничтожает Украину, а Евросоюз активно этому способствует, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х.

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