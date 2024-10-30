Германия доигралась

Елена Рудых Сытый народ ленивый, чтобы получить независимость немцам нужно давно выходить на улицы и сметать своих марионеток тупоголовых. За них никто этого не сделает, вот когда они обнищают и станут безработным, возможно начнёт просыпаться сознание что их обманули.

ТМ Татьяна Мельник Немцы пишут , что у них все хорошо , мигрантов 5% всего и пенсии хорошие ! Кому верить