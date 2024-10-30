В Германии начались массовые забастовки. Профсоюзы требуют, в частности, отменить планы по закрытию заводов Volkswagen.
Германия доигралась
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Рудых
Сытый народ ленивый, чтобы получить независимость немцам нужно давно выходить на улицы и сметать своих марионеток тупоголовых. За них никто этого не сделает, вот когда они обнищают и станут безработным, возможно начнёт просыпаться сознание что их обманули.
Ответить
4 час.
ТМ
Татьяна Мельник
Немцы пишут , что у них все хорошо , мигрантов 5% всего и пенсии хорошие ! Кому верить
Ответить
3 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Ну, мигрантов не 5%, а больше. Они везде 😱😱 Пенсии конечно у всех разные, зависит, кто сколько платил в пенсион. фонд. Но то что всё подорожало, это точно. Только тряпки дешёвые, а продукты дорогие...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии