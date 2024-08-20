Байден обозвал Трампа, выступая на съезде Демпартии США

Экс-президент США Дональд Трамп является «лузером», который обманывает сограждан о ситуации в стране, заявил действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 20 августа в ходе своего выступления на общенациональном съезде Демократической Партии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии