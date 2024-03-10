«НЕ СЛЕДУЕТ ИГРАТЬ НА СТРАХЕ ФРАНЦУЗОВ»: МАКРОН ОПЯТЬ НЕ ТО СКАЗАЛ

Если русские пойдут на Одессу и Киев, Франция вступит в войну: слова Макрона. О опять что-то не то…! «Не следует играть на страхе французов», - оборвал его в эфире телеканала BFMTV Фабьен Руссель, лидер парти коммунистов.