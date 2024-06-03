Трампа признали виновным по уголовному делу

Сам факт судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом в разгар предвыборной кампании говорит о политической ангажированности дела, так как оно отвечает интересам действующего американского лидера Джо Байдена.
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