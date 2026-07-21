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Аргументы недели

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Страны-посредники направили предложение о прекращении огня США и Ирану

Страны-посредники направили предложение о прекращении огня США и Ирану

Катар, Египет, Пакистан и другие страны региона предлагают остановить боевые действия на десять дней - что еще происходит на Ближнем Востоке по данным Axios: - Предложение посредников включает остановку боевых действий и возобновление движения через Ормузский пролив.

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