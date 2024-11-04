Геннадий Новосельцев поздравил калужан с Днем народного единства

4 ноября вся страна празднует День народного единства. Председатель Законодательного собрания Калужской области поздравил калужан с этим праздником "Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днем народного единства! Этот праздник напоминает о подвигах и достижениях наших предков, о традициях единения, гражданственности и патриотизма многонационального народа России.