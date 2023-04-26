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ДЕНЬГИ НА РУССКИХ СОЛДАТ ДАСТ ДАЖЕ ГАЛКИН*: СБЕЖАВШИХ ИЗ РОССИИ ОБЛОЖАТ СПЕЦНАЛОГОМ

ДЕНЬГИ НА РУССКИХ СОЛДАТ ДАСТ ДАЖЕ ГАЛКИН*: СБЕЖАВШИХ ИЗ РОССИИ ОБЛОЖАТ СПЕЦНАЛОГОМ

В Госдуму внесён закон о наказании для эмигрантов. Тех, кто фактически встал на сторону врага, убежав из России, будут бить по кошельку: если у них остаётся в России доход, они заплатят не 13, а 30% подоходного налога.

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