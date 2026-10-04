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NewsOne

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Немецкий музыкант рассказал о положительном настрое немцев к России

Немецкий музыкант рассказал о положительном настрое немцев к России

Дирижер и пианист Юстус Франц, работающий в Германии, России и Испании, рассказал, что жители ФРГ в основном положительно относятся к России, но опасаются открыто говорить об этом из-за информационного влияния западных СМИ.

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