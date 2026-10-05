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За рулем

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В России растет интерес к подержанным премиум-авто

В России растет интерес к подержанным премиум-авто

Количество запросов на машины премиум‑класса в России за январь–август 2026 года выросло на 15,6%, а спрос на люксовые автомобили увеличился на 6,5% за год.

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