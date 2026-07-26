В России появится 500-тонный беспилотный корабль для поиска подводных лодок

Главнокомандующий ВМФ Моисеев сообщил, что безэкипажное судно малого класса заложено в госпрограмму вооруженийВ России началось создание беспилотного корабля водоизмещением 500 тонн, который будет специализироваться на поиске субмарин и других подводных объектов.
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