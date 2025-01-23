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В Театре наций прошли показы лучших спектаклей малых городов России

В Театре наций прошли показы лучших спектаклей малых городов России

В июне 2024 года в Уфе прошел XXI Фестиваль театров малых городов России. С 20 по 22 января на сцене Театра наций свои работы представили победители большой и малой форм — спектакли «Не был женат» и «Калечина-Малечина».

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