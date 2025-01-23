В Театре наций прошли показы лучших спектаклей малых городов России

В июне 2024 года в Уфе прошел XXI Фестиваль театров малых городов России. С 20 по 22 января на сцене Театра наций свои работы представили победители большой и малой форм — спектакли «Не был женат» и «Калечина-Малечина».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии