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Губернатор Смирнов: В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Смирнов: В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Глава Курской области Алексей Смирнов проинформировал о том, что в ночь с воскресенья на понедельник на областной территории введён тревожный режим из-за высокой вероятности налёта вражеских боевых дронов.

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